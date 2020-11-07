Выяснились обстоятельства смерти пациента на КТ в Челябинске

Пациент, умерший на КТ, страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мужчина, скончавшийся в больнице Челябинска во время прохождения компьютерной томографии (КТ), страдал тяжелой сердечной патологией и имел много сопутствующих заболеваний. Об этом URA.RU сообщила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«У пациента богатая патология, много сопутствующих заболеваний, в том числе тяжелая сердечная патология, сердечная недостаточность», — рассказала Гехт со ссылкой на слова главного врача больницы. Она также отметила, что мужчина болел коронавирусом не в тяжелой форме.

Ранее URA.RU писало, что 5 ноября в Челябинске умер мужчина на КТ. На исследование пожилого пациента сопровождали взрослые дети. 4 ноября он был осмотрен врачами ОКБ-2, была определена схема его лечения, а уже на следующий день он скончался. Сейчас специалисты разбираются в произошедшем.