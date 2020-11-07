07 ноября 2020
06 ноября 2020

Выяснились обстоятельства смерти пациента на КТ в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. медицина Областная клиническая больница 1. Тюмень, диагностика, медицинская техника, медицинское оборудование, рак, кт, компьютерная томография, медтехника, больница, пациент
Пациент, умерший на КТ, страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мужчина, скончавшийся в больнице Челябинска во время прохождения компьютерной томографии (КТ), страдал тяжелой сердечной патологией и имел много сопутствующих заболеваний. Об этом URA.RU сообщила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«У пациента богатая патология, много сопутствующих заболеваний, в том числе тяжелая сердечная патология, сердечная недостаточность», — рассказала Гехт со ссылкой на слова главного врача больницы. Она также отметила, что мужчина болел коронавирусом не в тяжелой форме.

Ранее URA.RU писало, что 5 ноября в Челябинске умер мужчина на КТ. На исследование пожилого пациента сопровождали взрослые дети. 4 ноября он был осмотрен врачами ОКБ-2, была определена схема его лечения, а уже на следующий день он скончался. Сейчас специалисты разбираются в произошедшем.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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