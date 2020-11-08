Выписка больных без теста на коронавирус вызовет новые заражения. Прогноз вирусолога

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Новое правило требует особого контроля за выписанными пациентами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Выписка зараженных коронавирусом из больниц без отрицательного теста может привести к росту числа новых случаев COVID-19, считает глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им Ивановского» Александр Бутенко. В разговоре с URA.RU он подчеркнул, что это также может вызвать ухудшение состояния больного.

«Для тех, кто не представляет опасности, кому позволяет здоровье и есть возможность соблюдать самоизоляцию, это [решение] правильно. Но это, конечно, требует большого контроля и наблюдения за больным. И просто недопустимо, чтобы людей выписывали в тяжелом состоянии. Если всю эту цепочку не прослеживать, чтобы она была под контролем, тогда заражения членов семьи могут быть, ухудшение состояния здоровья [выписанного пациента]», — заявил Бутенко.

Он также отметил, что решение Минздрава РФ выписывать пациентов с COVID-19 без отрицательных тестов связано с тем, что в переполняются больницы. «В некоторых регионах это [нехватка мест в больницах] очень момент сложный», — добавил вирусолог.

Ранее стало известно, что Минздрав России изменил правила лечения коронавируса. Теперь не всех пациентов, которым позволяет состояние здоровья, можно оставлять лечиться дома, а для выписки из больницы необязательно дожидаться отрицательного теста. Соответствующий приказ вступил в силу 8 ноября, пишет «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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