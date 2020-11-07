07 ноября 2020

В РФ изменились правила лечения коронавируса. Пациентов будут выписывать без отрицательного теста

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Для амбулаторного лечения прописали необходимые бытовые условия Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Минздрав России изменил правила лечения коронавируса. Теперь не всех пациентов, которым позволяет состояние здоровья, можно оставлять лечиться дома, а для выписки из больницы необязательно дожидаться отрицательного теста. Соответствующий приказ вступает в силу 8 ноября.

Пациенты с коронавирусом смогут лечиться дома, если у них есть отдельная комната и они обяжутся соблюдать все предписания врача. Жильцов общежитий и коммунальных квартир, а также тех, кто проживает с людьми пожилого возраста или имеющими хронические заболевания, обязательно отправят в стационар.

«Ранее пациентов оставляли лечиться дома, если их состояние не требовало срочной госпитализации, при этом бытовые условия в расчёт не брались. Теперь это исправлено», — пишет «Парламентская газета». Также в документе говорится, что пациент должен вызвать медиков при ухудшении самочувствия.

Те, в свою очередь, обязаны рассказать остальным жильцам о рисках заражения, необходимости проживания в другом помещении, а также об уголовной ответственности за нарушение санитарных правил. Еще министерство здравоохранения разрешило переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение до получения отрицательного теста на COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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