Александр Жилин поделился, что сейчас за город Шуши идут бои Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджанские военные несут потери, в связи с чем президент республики Ильхам Алиев вынужден блефовать, говоря о захвате города Шуши в Нагорном Карабахе. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин.

Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что войска республики заняли Шуши в Нагорном Карабахе. Однако в Минобороны Армении опровергли слова Алиева. Там добавили, что сейчас в Шуши ведутся бои.

Александр Жилин напомнил, что Азербайджан планировал взять Нагорный Карабах за короткий период времени, однако война идет уже третий месяц. «Поскольку атакует Азербайджан, а обороняется Армения, по всем законам войны, при самых лучших и благоприятных условиях, потери среди атакующих и обороняющихся три к одному. То есть, у Алиева пошли трупы в республику. И это, безусловно, не может не сказаться на отношении к нему и на внутриполитической ситуации. Вы же понимаете, что такое трупы с войны. Это море горя жен, матерей, отцов, детей-сирот. Это кошмар. И вот этот кошмар заполоняет Азербайджан. Потому что мама, потерявшая сына, не понимает зачем ей вот эти спорные территории», — отметил в разговоре с URA.RU полковник в запасе.

Военный обозреватель также поделился с корреспондентом агентства своими инсайдами о текущей обстановке в Шуши. «Алиев, я не понимаю зачем ему это нужно. Он блефует по-черному. Не только с заявлением по Шуши. Это же регулярно идет. По каким-то селам, населенным пунктам и так далее. Я на связи с нашими ребятами военкорами, которые на передовой. Ну нет у меня подтверждений. Больше того, в Шуши работает хороший мой знакомый, просто в целях безопасности не буду называть его фамилию, который мне ничего не сообщил о том, что они [бойцы армии обороны] ушли», — подчеркнул Жилин.