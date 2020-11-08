Вирус передается через фрукты, на которых остается слюна зараженных летучих мышей Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Мир может столкнуться со вспышкой вируса Нипах, который все чаще передается от летучих мышей человеку. Об сообщает издание Express со ссылкой на исследование американских ученых.

По данным исследователей, в отличие от Sars-CoV-2 Нипах не так легко передается от человека к человеку, но у летучих мышей может выработаться штамм вируса с измененными свойствами. «И если это произойдет, результатом может стать широко распространенная вспышка смертельной болезни», — приводит РИа «Новости» слова руководителя исследования доктора Джонатана Эпштейна.

Нипах — это зоонозное заболевание, вспышки которого ежегодно наблюдаются в густонаселенных районах в Бангладеше и Индии. Вирус, как правило, передается людям через фрукты, на которых осталась слюна зараженной летучей мыши. Все чаще вспышки вируса встречаются в других районах.

Уровень летальности заболевания, вызываемого этим вирусом, достигает 90%. При этом на сегодняшний день в мире не существует лекарств и вакцины от Нипаха. Симптомы этой болезни похожи на другие заболевания, в частности японский энцефалит и малярию.