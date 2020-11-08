Звезды заступились за Дзюбу после слива интимного видео

Артема Дзюбу отстранили отстранили от матчей сборной России по футболу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Звезды российского шоу-бизнеса, такие как Ксения Собчак, Тина Канделаки, Андрей Малахов, Светлана Лобода высказали поддержку футболисту Артему Дзюбе после того, как в сеть слили его интимное видео. Известные персоны разместили соответствующие посты в своих соцсетях.

«Талантливого спортсмена решают наказать за личное видео. Это вообще как? Вы вообще замечаете, как „новые стандарты этики“ становятся знакомыми и плохо пахнущими стандартами СССР? Где на партсобрании могли отругать за „непристойное поведение“?», — написала Ксения Собчак в своем Instagram.

«Сегодня меня возмутил скандал, связанный? с Артемом Дзюбой?, из-за которого, капитана сборной? лишили возможности участвовать в предстоящих матчах. Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь?», — написала в своем Instagram Лобода. По ее словам, это интимное видео никого не оскорбляет и не унижает, но при этом может сломать карьеру человеку. Она добавила, что на государственном уровне должен быть поднят вопрос о праве на частную жизнь.

По мнению телеведущей и генпродюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки, в случае Дзюбой это мог быть «цифровой терроризм». «Цифровой терроризм уже привел к тому, что половина голливудских звёзд, которыми восхищаются наши дети, оказались в такой же ситуации. Например, Эмма Стоун, Дженнифер Лоуренс или Крис Эванс. Любимыми артистами они быть не перестали и продолжают сниматься в блокбастерах», — написала Канделаки в своем telegram-канале.

Андрей Малахов в своем Instagram сделал фотографию, где он лежит на кровати, как Дзюба в слитом видео. «Постель в отеле не футбольное поле», — написал телеведущий, и добавил хэштег «Дзюба лучший».

Ранее в интернете появилось видео, содержащее интимные кадры с участием Дзюбы. Пользователи социальных сетей уже отреагировали на этот инцидент. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отстранил его от участия в ноябрьских матчах. Вскоре Черчесов должен назначить нового капитана команды, пишет «Царьград».