08 ноября 2020

Дзюба отдал свой приз лучшего игрока коллеге по команде. Причина — трагическая

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Чемпионат России 2015-2016: ФК
Артем Дзюба передал приз лучшего игрока матча Алексею Сутормину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Встреча футбольных команд «Зенит» и «Краснодар» в Санкт-Петербурге завершилась трогательным моментом. Лучшим игроком матча признали Артема Дзюбу, который подвергся нападкам из-за слитого в Сеть интимного видео. Футболист решил передать награду одноклубнику Алексею Сутормину, который в матче забил последний, решающий гол, несмотря на трагедию в семье.

«Приз хочу передать Лехе Сутормину, у которого, как выяснилось, ушел из жизни отец: он сказал нам об этом сразу после гола, когда неожиданно заплакал», -цитирует слова Дзюбы «Комсомольская правда». Спортсмен также поблагодарил игроков команды за то, что «сплотились вокруг» после неприятной истории с пикантным видео.

Перед матчем выяснилось, что у полузащитника Алексея Сутормина погиб отец. В тренерском штабе ему советовали пропустить эту игру «по семейным обстоятельствам», однако Алексей решился выйти на поле. В итоге забитый им гол упрочил превосходство «Зенита» над гостями. После оокончания игры футболист уже не смог сдержать горьких слез и Дзюба решил его поддержать.

Ранее стало известно, что в сети было опубликовано интимное видео Артема Дзюбы. После этого футболист сборной России закрыл свой аккаунт в Instagram. СМИ пишут, что несколько дней назад телефон спортсмена был взломан.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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