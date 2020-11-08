08 ноября 2020

В России хотят изменить правила оформления мелких ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на въезде в город дают разъяснения по поводу режима. Курган, граница, дпс, гибдд, въезд в город, пост гаи
МВД изучает необходимость изменения порядка оформления мелких ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России могут изменить порядок оформления мелких ДТП. Такая инициатива сейчас прорабатывается в МВД и правительстве Москвы по поручению Белого дома. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.

«МВД России совместно с правительством Москвы и экспертным центром Probok.net до конца недели должны проанализировать статистику смертей в результате „повторных“ ДТП в столице (наезды во время оформления аварий). Такое поручение содержится в протоколе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения», — пишет газета «Коммерсант».

В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавляет указанную комиссию, изданию подтвердили существование такого поручения. Там пояснили, что МВД должно проверить долю погибших в «повторных» авариях, и если она превысит 10% от общего числе жертв ДТП в Москве, то правила оформления аварий будут корректировать. При этом, судя по открытым данным за 9 месяцев этого года, 13% погибших на дорогах столицы стали жертвами аварий, которые связаны с наездами на стоящие машины.

В московском Центре организации дорожного движения уже начали готовить предложения по изменению порядка оформления ДТП. Там считают, что требование для водителей и пассажиров как можно скорее покинуть дорогу позволит избежать гибель людей и снизить вероятность возникновения «повторных» ДТП.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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