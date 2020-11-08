В России хотят изменить правила оформления мелких ДТП

В России могут изменить порядок оформления мелких ДТП. Такая инициатива сейчас прорабатывается в МВД и правительстве Москвы по поручению Белого дома. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.
«МВД России совместно с правительством Москвы и экспертным центром Probok.net до конца недели должны проанализировать статистику смертей в результате „повторных“ ДТП в столице (наезды во время оформления аварий). Такое поручение содержится в протоколе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения», — пишет газета «
В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавляет указанную комиссию, изданию подтвердили существование такого поручения. Там пояснили, что МВД должно проверить долю погибших в «повторных» авариях, и если она превысит 10% от общего числе жертв ДТП в Москве, то правила оформления аварий будут корректировать. При этом, судя по открытым данным за 9 месяцев этого года, 13% погибших на дорогах столицы стали жертвами аварий, которые связаны с наездами на стоящие машины.
В московском Центре организации дорожного движения уже начали готовить предложения по изменению порядка оформления ДТП. Там считают, что требование для водителей и пассажиров как можно скорее покинуть дорогу позволит избежать гибель людей и снизить вероятность возникновения «повторных» ДТП.
Подписывайтесь на URA.RU в