У семьи челябинского экс-губернатора арестовали отель

Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на отель «Золотая юрта» в Башкортостане, принадлежащий сыну экс-губернатора Бориса Дубровского, Александру. Суд также запретил семье Дубровских совершать какие-либо сделки с имуществом подконтрольной им фирмы ПО «Монтажник». С таким требованием в суд обратился внешний управляющий фирмы Иван Васин.
Как указано в документах суда, в августе представитель ПО «Монтажник» Наталья Салеева передала ООО «Галерея дизайна» технику фирмы, отель «Золотая юрта» и участок под гостиницей. Отель находится в трех километрах от Магнитогорска в поселке «Красная Башкирия». Имущество на 189 млн рублей передано в рамках долга «Монтажника» перед «Галереей дизайна», которая принадлежит сыну экс-губернатора.
«Запретить ООО „Галерея дизайна“ совершать сделки по отчуждению имущества, полученного от ПО „Монтажник“», — говорится в решении суда. Арест наложен на отель и 95 единиц техники — строительные краны и грузовые машины. Под арест также попали 270 модульных блоков.
Салеева управляла бизнес-активами Дубровских, затем руководила правительственной Южно-Уральской корпорацией жилищного строительства и ипотеки. Ушла в отставку в мае 2019 года, после смены власти в регионе. В конце сентября суд ввел на ПО «Монтажник» внешнее наблюдение. Долги перед кредиторами превысили 700 млн рублей. В числе кредиторов заявилась дочь экс-губернатора Анна Дубровская.
«Монтажник» контролируется семьей Дубровских. Фирма строила конгресс-холл на реке Миасс в Челябинске для саммитов ШОС и БРИКС. В объект вложено миллиарды рублей областного бюджета. Строительство заморожено, возбуждено уголовное дело. Получить комментарий у ПО «Монтажник», Салеевой и представителей Дубровского не удалось.
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