Отпуск полпреда Цуканова продлится дольше, чем ожидалось

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов находится в отпуске, который продлится до субботы, 14 ноября, сообщает источник URA.RU. Ранее в кулуарах обсуждалось возвращение чиновника на работу в понедельник, 9 ноября.
«Николай Цуканов взял три недели отпуска, поэтому он находится на отдыхе до конца недели», — знает собеседник агентства. URA.RU не получило официального подтверждения или опровержения этой информации.
Полпред президента в УрФО ушел в отпуск 26 ноября. По данным URA.RU, Цуканов планировал отдыхать на родине, в Калининградской области. За время работы на Урале чиновник дважды проводил там отпуск, в 2018 и 2019 году. В регионе живут его родители.
Инсайдеры URA.RU сообщали, что в ближайшее время Николай Цуканов может покинуть свой пост. «Решение еще не принято, но будет принято без спешки», — утверждает инсайдер. Официально информация об отставке Цуканова не подтверждалась.
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