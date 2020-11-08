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Отпуск полпреда Цуканова продлится дольше, чем ожидалось

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание наблюдательного совета межрегионального научно-образовательного центра. Екатеринбург , цуканов николай
Отпуск полпреда продлится до конца недели Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов находится в отпуске, который продлится до субботы, 14 ноября, сообщает источник URA.RU. Ранее в кулуарах обсуждалось возвращение чиновника на работу в понедельник, 9 ноября.

«Николай Цуканов взял три недели отпуска, поэтому он находится на отдыхе до конца недели», — знает собеседник агентства. URA.RU не получило официального подтверждения или опровержения этой информации.

Полпред президента в УрФО ушел в отпуск 26 ноября. По данным URA.RU, Цуканов планировал отдыхать на родине, в Калининградской области. За время работы на Урале чиновник дважды проводил там отпуск, в 2018 и 2019 году. В регионе живут его родители.

Инсайдеры URA.RU сообщали, что в ближайшее время Николай Цуканов может покинуть свой пост. «Решение еще не принято, но будет принято без спешки», — утверждает инсайдер. Официально информация об отставке Цуканова не подтверждалась.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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