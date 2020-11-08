Главную паромную переправу ЯНАО закрыли на зиму

Вертолет остался единственным способом попасть из Лабытнанги в Салехард Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Паромное сообщение через Обь между Салехардом и Лабытнанги закрыто в связи с окончанием летней навигации. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, до установления прочного льда попасть на другой берег Оби можно будет только на вертолете.

«На линии Салехард-Лабытнанги пассажирские перевозки осуществляются вертолетами», — говорится в сообщении ведомства. Стоимость билета для одного взрослого пассажира составляет 1130 рублей, детский билет обойдется в 565 рублей.

Когда толщина льда достигнет безопасных значений, власти пообещали выпустить на маршрут два судна на воздушной подушке. Там проезд будет стоить в десять раз дешевле — 135 рублей для взрослых, 67,5 рублей для детей.

Когда именно откроют ледовую переправу и запустят «подушки» будет зависеть от погодных условий. Ранее сообщалось, что в зимний период будут действовать 92 сезонных ледовых переправы, а также 23 зимника.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что строительство моста через Обь, который прочно свяжет запад и восток региона, начнется уже этой зимой и обойдется более чем в 80 млрд рублей. Проектно-сметная документация уже получила одобрение в Главгосэкспертизе.