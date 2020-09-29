Госэкспертиза одобрила новый мегапроект губернатора Артюхова

Длина моста через Обь составит 2,5 км Фото: сайт Главгосэкспертизы России

Проектно-сметная документация первого этапа строительства железнодорожной магистрали «Обская — Салехард — Надым» в составе маршрута «Северный широтный ход» одобрена Главгосэкспертизой России, сообщается на сайте учреждения. Строительство магистрали предполагает возведение моста через Обь, которое анонсировал ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Предусмотрен первый этап строительства новой железнодорожной линии „Обская — Салехард — Надым“, в рамках которого будет выполнена инженерная подготовка и защита территории для строительства совмещенного мостового перехода через реку Обь в районе Салехарда», — говорится в сообщении Главгосэкспертизы. Длина моста составит почти 2,5 км, его строительство начнется с отсыпки дамбы и работ по сохранению слоя мерзлоты в основании опор.

На правом и левом берегах реки Оби будут сооружены причалы для перевозки грузов, строительные и технологические площадки, автодорожные подъезды, вахтовые поселки строителей и локальные очистные сооружения. В конечном итоге линия «Обская — Салехард — Надым», протяженностью 396 км, станет частью Северного широтного хода.

Ранее губернатор Артюхов заявил, что строительство моста через Обь начнется уже этой зимой и обойдется более чем в 80 млрд рублей. Финансирование планируется осуществлять за счет федерального бюджета, бюджета ЯНАО и средств компании-концессионера — ООО «СШХ».

Другой мегапроект Артюхова — мост через Пур — обещают сдать уже 16 октября. Его возводили два года, обошелся он в 10 млрд рублей.