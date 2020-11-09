В России поставлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, скорая помощь, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
За сутки в России выявлено 21 798 новых случаев коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В регионах России продолжает расти число новых зараженных коронавирусом. За последние сутки в стране выявлено 21 798 новых случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. В Москве, которая с начала эпидемии является лидером по числу больных, обстановка снова ухудшилась после небольшой стабилизации.

«За последние сутки в России выявлено 21 798 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни», — пишет оперштаб. Из больниц выписаны 10 722 пациента. Уже четвертый день подряд в России выявляют более 20 тысяч новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в России заболели инфекцией 1 796 132 человека.

Москва остается лидером по числу коронавирусных пациентов. За сутки в столице выявили 6897 заражений. На втором месте Санкт-Петербург с 1403 случаями коронавируса. Третье место занимает Московская область — там 9 ноября подтверждено 660 случаев инфекции.

Обостряется ситуация с коронавирусом в регионах УрФО. В Свердловской области выявлено 297 случаев COVID-19. Также в тройке лидеров остаются ХМАО и ЯНАО, там по 203 и 193 случая соответственно. Столько же — 193 — зафиксировано в Пермском крае. Далее идут Челябинская и Тюменская области — там 186 и 156 новых пациентов соответственно. Меньше всего новых заражений по УрФО в Курганской области — 90.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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