Заслуженный учитель предложил радикально поменять процесс выборов

Нужно перенести выборы из школ на другие территории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проведение выборов необходимо перенести из школ на другие территории. Такое изменение предложил в беседе с URA.RU заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член корреспондент РАО Евгений Ямбург.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила президенту России Владимиру Путину предусмотреть единую каникулярную неделю во всех образовательных учреждениях на период многодневного голосования, пишет RNS . Путин дал поручение выбрать оптимальный вариант из возможных после привлечения к обсуждению законодателей, экспертов и ряда заинтересованных ведомств.

«Я думаю, что радикальное и со всех сторон оптимальное — процедуру голосования по любым референдумам или выборы вообще вывести из учреждений образования. Во-первых, речь идет о гигиенической составляющей в условиях пандемии. Во-вторых, не надо задействовать учителей, чтобы потом не говорили об их участии в различных неблаговидных процедурах», — объяснил свою позицию Ямбург. Он привел в пример референдум за принятие Конституции РФ. «Когда нам нужно, мы очень быстро все развернули, и это правильно», — напомнил учитель.

«В условиях пандемии, конечно, детей в школах в дни выборов быть не должно. Какие бы гигиенические меры там не принимались, количество заболевших все равно возрастет», — прокомментировал он слова Памфиловой. Однако подчеркнул, что в городах существуют и другие площадки для проведения голосования, на которых можно следить за ходом выборов. Например, выставочные павильоны, торговые площади и структуры городских администраций, типа ЖЭК, которые существуют в каждом районе.