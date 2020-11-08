08 ноября 2020
07 ноября 2020

Уральский полпред ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по выборам с Николаем Цукановым. Челябинск, портрет, цуканов николай
Николая Цуканова сменит Владимир Якушев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред в Уральском федеральном округе Николай Цуканов уходит в отставку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Президент Владимир Путин подписал указ об отставке», — сообщает РБК. Его сменит министр строительства Владимир Якушев.

«Освободить Цуканова Николая Николаевича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — говорится в указе главы государства.

Ранее об отставке Цуканова сообщали инсайдеры URA.RU. В Кремле эту информации не комментировали, объясняя тем, что не анонсируют кадровые вопросы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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