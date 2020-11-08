Уральский полпред ушел в отставку

Николая Цуканова сменит Владимир Якушев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред в Уральском федеральном округе Николай Цуканов уходит в отставку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Президент Владимир Путин подписал указ об отставке», — сообщает РБК. Его сменит министр строительства Владимир Якушев.

«Освободить Цуканова Николая Николаевича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — говорится в указе главы государства.

Ранее об отставке Цуканова сообщали инсайдеры URA.RU. В Кремле эту информации не комментировали, объясняя тем, что не анонсируют кадровые вопросы.