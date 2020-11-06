Кремль ответил на сообщения о смене полпреда президента в УрФО

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию о возможной отставке полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова. Во время общения с прессой Дмитрий Песков ответил URA.RU, что Кремль не озвучивает кадровые решения преждевременно.
«Никогда не анонсируем кадровые вопросы и не делаем это сейчас», — ответил Дмитрий Песков на вопрос URA.RU.
Ранее источник URA.RU сообщили, что полпред президента в УрФО Николай Цуканов может вскоре покинуть должность. Одним из основных кандидатов на его место инсайдеры называют федерального министра строительства Владимира Якушева. Якобы уже идет организация встречи политика со свердловскими властями. При этом в полпредстве не подтвердили информацию о кадровых изменениях.
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