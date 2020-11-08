В скандальном районе ЯНАО вновь нашли коррупцию

В действиях директора муниципального предприятия нашли корыстную составляющую Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Конфликт интересов стоил должности директору муниципального сельхозпредприятия в Шурышкарском районе ЯНАО. По информации окружной прокуратуры, служащий передал купленное за счет субсидии оборудование в пользование коммерческой компании, соучредителем которой являлся его близкий родственник.

«Директор МСП «Мужевское» больше двух лет, до передачи близкому родственнику своей доли в уставном капитале размером в 25%, являлся одним из учредителей ООО СП «Горковское», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Было установлено, что муниципальное предприятие передало в пользование ООО комплекс по убою северного оленя и переработке мяса на весь период забойной кампании.

При этом выяснилось, что оборудование стоимостью более 17 млн рублей приобретено за счет субсидии, а директор МСП действовал «из корыстных побуждений и в условиях конфликта интересов». По итогам проверки главе района Андрею Головину было внесено представление об устранении нарушения.

С директором МСП «Мужевское» муниципальный контракт был расторгнут, за нарушение правил предоставления субсидий он был оштрафован на 10 тысяч рублей. Еще два муниципальных чиновника были наказаны в дисциплинарном порядке.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Шурышкарском районе организованная группа довела до кризисного состояния стратегическое унитарное предприятие. В аффилированные коммерческие организации «утекло» 300 млн бюджетных рублей.