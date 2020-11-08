Жертва бойни на Уралмаше останется инвалидом

Четыре человека погибли от выстрелов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стало известно о состоянии 17-летней Виктории, которую в ночь на 7 ноября в Екатеринбурге ранили выстрелом из карабина «Сайга». По данным URA.RU, выжившей в бойне девушке во время операции удалили почку, а также часть желудка.

«Из-за ранения часть желудка врачи вынуждены были удалить», — сообщил агентству источник в медицинских кругах. Сейчас раненая находится в реанимации детской больницы №9 Екатеринбурга. По прогнозам медиков, девушка выживет, но останется инвалидом.

В ночь с 6 на 7 ноября в одной из квартир в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга нашли тела четырех жертв. По данным СУ СК РФ по Свердловской области, во время вечеринки хозяин квартиры Дмитрий Захаров убил своих гостей, а затем свел счеты с жизнью. В силовом ведомстве добавили, что уже возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

До того как оказаться в квартире Захарова, девушки познакомились с ним в интернете. Мужчины на Ладе «Калине», принадлежащей Захарову, забрали их возле ТРК «Радуга Парк».