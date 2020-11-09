В Кремле высказались о тотальном карантине

Урегулированием занимаются ежечасно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация по коронавирусу в России вызывает опасения, однако ужесточать ограничительные меры не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Журналисты задали вопрос: почему в России не вводят карантин? «Не все страны идут на локдаун. Многие имеют потенциал, чтобы избежать полной остановки экономики. В то же время вводятся различные ограничения в регионах в рамках тех полномочий, которые были предоставлены главам регионов», — ответил Песков на коференц-колле.

«Правительственный штаб ежечасно занимается этими вопросами », — уточнил Песков по поводу урегулирования ситуации с коронавирусом. Он уточнил, что штаб уделяет особое внимание регионам, испытывающим перегрузку системы здравоохранения из-за коронавируса.

За прошедшие сутки в России обнаружено 21 798 новых случаев коронавируса, сообщает «Дни.ру». В оперативном штабе отметили, что у 26,8% из них болезнь протекает без симптомов. Вылечились и покинули больницы 10 722 россиянина, скончалось 256 пациентов.