В Кремле высказались о тотальном карантине

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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, скорая помощь, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
Урегулированием занимаются ежечасно Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ситуация по коронавирусу в России вызывает опасения, однако ужесточать ограничительные меры не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Журналисты задали вопрос: почему в России не вводят карантин? «Не все страны идут на локдаун. Многие имеют потенциал, чтобы избежать полной остановки экономики. В то же время вводятся различные ограничения в регионах в рамках тех полномочий, которые были предоставлены главам регионов», — ответил Песков на коференц-колле.

«Правительственный штаб ежечасно занимается этими вопросами », — уточнил Песков по поводу урегулирования ситуации с коронавирусом. Он уточнил, что штаб уделяет особое внимание регионам, испытывающим перегрузку системы здравоохранения из-за коронавируса.

За прошедшие сутки в России обнаружено 21 798 новых случаев коронавируса, сообщает «Дни.ру». В оперативном штабе отметили, что у 26,8% из них болезнь протекает без симптомов. Вылечились и покинули больницы 10 722 россиянина, скончалось 256 пациентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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