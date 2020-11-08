Губернатор ХМАО заставила мэра убирать снег

Жители Лангепаса недовольны уборкой снега Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала мэра Лангепаса Бориса Сурцева за жалобы горожан на управляющие компании. Глава региона отметила, что зима только началась, а жалобы на управляющие компании по поводу неубранного снега уже начали поступать. Об этом она заявила во время онлайн-встречи с главой Лангепаса.

«Очень много нареканий на то, что управляющие компании не реагируют на заявки собственников жилых помещений. Очевидно, что здесь системная недоработка и управляющие компании не понимают, что они наняты собственниками и обязаны выполнить условия договора. Вы должны выстроить взаимоотношения всех участников процесса», — выразила свою позицию Комарова.

В ответ на замечание Сурцев объяснил, что не все жалобы горожан имеют под собой реальные основания, но в целом признал существование проблемы с уборкой снега. Также он добавил, что в этом году в городе появится новая спецтехник и будут привлечены дополнительные силы сторонних организаций. «Мы согласны с жалобами жителей по поводу того, что у нас старая техника, но этим мы как раз и занялись. Также мы приняли решение очистку дворов [от снега] передать на обслуживание сторонним организациям (не управляющим компаниям — ред.)», — заключил Сурцев.

Ранее URA.RU писало, что власти Лангепаса отказываются платить коммунальщикам за тепло. Из-за этого коммунальщики сами оказались в должниках перед поставщиками, из-за чего город оказался на грани коммунальной катастрофы.