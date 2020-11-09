Для части россиян сохранят повышенную надбавку к пенсии

Сельским работникам хотят сохранить надбавку к пенсии при переезде в город. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Алтайское краевое Законодательное собрание.
Сейчас за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет полагается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% от суммы. Но это только в случае, если гражданин продолжает проживать в сельской местности. При выезде на новое место жительства за пределы села данное повышение не устанавливается. По мнению депутатов, это несправедливо, поскольку факт длительной работы в сельском хозяйстве сам по себе уже является самостоятельным и достаточным основанием для получения надбавки к страховой пенсии.
«В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в части 11, 14 и 15 статьи 17 Федерального закона „О страховых пенсиях“, предусматривающие право лиц, отвечающих установленным законом критериям, на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности вне зависимости от их проживания в сельской местности», — говорится в документе, который опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. В случае принятия законопроект вступит в силу с января 2022 года.
Ранее стало известно, что в 2021 пенсии в России вырастут на 6,3%. В результате среднегодовой размер выплат увеличится до 17 443 рублей, напоминает «
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