09 ноября 2020

Для части россиян сохранят повышенную надбавку к пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Смог. Старые гаражи. Курган, старость, пенсия, бабушки в платках
В случае принятия законопроект вступит в силу с января 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сельским работникам хотят сохранить надбавку к пенсии при переезде в город. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Алтайское краевое Законодательное собрание.

Сейчас за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет полагается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% от суммы. Но это только в случае, если гражданин продолжает проживать в сельской местности. При выезде на новое место жительства за пределы села данное повышение не устанавливается. По мнению депутатов, это несправедливо, поскольку факт длительной работы в сельском хозяйстве сам по себе уже является самостоятельным и достаточным основанием для получения надбавки к страховой пенсии.

«В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в части 11, 14 и 15 статьи 17 Федерального закона „О страховых пенсиях“, предусматривающие право лиц, отвечающих установленным законом критериям, на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности вне зависимости от их проживания в сельской местности», — говорится в документе, который опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. В случае принятия законопроект вступит в силу с января 2022 года.

Ранее стало известно, что в 2021 пенсии в России вырастут на 6,3%. В результате среднегодовой размер выплат увеличится до 17 443 рублей, напоминает «Утро.ру». Вместе с тем выяснилось, что с 2017 по 2019 год россияне из-за ошибок в пенсионной системе недополучили доплаты к пенсии. В общей сложности недополученная сумма превышает два миллиона рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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