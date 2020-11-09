09 ноября 2020

Авиакомпании стали навязывать россиянам страховку от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиакомпании автоматизировали продажу страховок от COVID Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российские авиакомпании начали предлагать пассажирам приобрести с авиабилетами страховку от коронавируса. Однако галочка о приобретении полиса поставлена при оформлении билета по умолчанию и ее легко не заметить.

«Галочка о приобретении этого продукта во время оформления и оплаты билета стоит по умолчанию и ее не сразу можно заметить. Для того чтобы отменить приобретение страховки, нужно сначала найти эту галочку, а потом снять ее», — передают «Известия».

Продажу страховок автоматизировали «ИрАеро», «Уральские авиалинии», S7 Airlines и Smartavia. В компаниях отметили, что полисы имеют спрос среди россиян. Страховка стоит 200-300 рублей. В случае госпитализации с диагнозом COVID-19 держатель полиса может рассчитывать на выплату 50 тысяч рублей. При этом в Роспотребнадзоре отметили, что автоматическое проставление галочек — это нарушение прав потребителей, потому что не является свободным волеизъявлением клиента и выступает навязанной услугой. Компании, навязывающие дополнительные опции, обязаны возместить клиенту убытки от приобретения таких услуг.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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