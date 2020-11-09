09 ноября 2020

Выяснилось, можно ли заразиться коронавирусом через еду

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Ресторан быстрого обслуживания «Вилка ложка». Челябинск, столовая, общепит, вилка ложка, ресторан быстрого обслуживания
Заражение коронавирусом от еды маловероятно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Риск заражения коронавирусом в заведениях общепита связан исключительно с контактом с инфицированными, сами продукты питания безопасны. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«По результатам исследования Роспотребнадзора о наличии коронавируса на различных поверхностях в окружающей среде, заражение коронавирусом через продукты питания маловероятно», — приводит РИА «Новости» слова ведущего эксперта ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева. По словам врача, безопасность еды в заведениях подтвердили взятые ведомством пробы.

Лебедев подчеркнул, что основные риски в общественных местах связаны с нарушением мер профилактики — отсутствием на посетителях масок и несоблюдением социальной дистанции. Кроме того, врач отметил и пренебрежение в общепитах гигиеническими нормами.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила за ужесточение антикоронавирусных мер в пяти регионах России. По словам Поповой, которые приводит «Национальная служба новостей», обострение эпидемиологической ситуации зафиксировано в Магаданской, Сахалинской и Иркутской областях, а также в Хакасии и Забайкальском крае.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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