В ХМАО стремительно растет число заболевших коронавирусом

В ХМАО зарегистрировано уже 30 237 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 197 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. На момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 47 зафиксирована пневмония, у 12 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,03», — рассказали в оперштабе. Статистика по городам региона на сегодняшний день следующая:
- Сургут — 52;
- Ханты-Мансийск — 22;
- Урай — 17;
- Нефтеюганск — 14;
- Нижневартовск — 13;
- Нягань — 10;
- Сургутский район — 9;
- Советский район — 9;
- Октябрьский район — 8;
- Когалым — 8;
- Нефтеюганский район — 7;
- Ханты-Мансийский район — 6;
- Мегион — 5;
- Нижневартовский район — 5;
- Кондинский район — 4;
- Лангепас — 3;
- Покачи — 3;
- Радужный — 1.
Состояние 144 пациентов тяжелое, 115 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 83,63%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 287 человек. За сутки излечились 186 человек, за весь период пандемии — 25 242 югорчанина.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО побили антирекорд по заражению коронавирусом. Тогда за сутки заразились 203 человека.
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