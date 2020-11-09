09 ноября 2020
08 ноября 2020

В ХМАО стремительно растет число заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 30 тысяч человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО зарегистрировано уже 30 237 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 197 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. На момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 47 зафиксирована пневмония, у 12 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,03», — рассказали в оперштабе. Статистика по городам региона на сегодняшний день следующая:

  • Сургут — 52;
  • Ханты-Мансийск — 22;
  • Урай — 17;
  • Нефтеюганск — 14;
  • Нижневартовск — 13;
  • Нягань — 10;
  • Сургутский район — 9;
  • Советский район — 9;
  • Октябрьский район — 8;
  • Когалым — 8;
  • Нефтеюганский район — 7;
  • Ханты-Мансийский район — 6;
  • Мегион — 5;
  • Нижневартовский район — 5;
  • Кондинский район — 4;
  • Лангепас — 3;
  • Покачи — 3;
  • Радужный — 1.

Состояние 144 пациентов тяжелое, 115 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 83,63%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 287 человек. За сутки излечились 186 человек, за весь период пандемии — 25 242 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО побили антирекорд по заражению коронавирусом. Тогда за сутки заразились 203 человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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