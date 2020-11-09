В ЯНАО идут по-настоящему зимние морозы

Холодные температуры позволят быстрее открыть ледовые переправы и зимники Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ближайшие дни на Ямал придут по-настоящему зимние холода. По данным метеорологов, в большинстве районов округа в ночные часы температура может понизиться до -28 градусов С.

«11 ноября температура воздуха составит -11…-18 градусов С, при прояснениях — до -22…-27 градусов С, местами небольшой снег, ночью и утром — туман», — говорится в опубликованной сводке Обь-Иртышского УГМС. Ветер юго-западный и западный с тенденцией к усилению.

До конца недели температура воздуха будет понижаться. 13 ноября ожидается, что температура воздуха понизится до -25…-30 градусов С ночью, до -20.-25 градусов С днем.

От установления зимней погоды зависит работа сезонных автодорог и перереправ. Всего в зимний период планируется открытие 92 ледовых переправ, а также 23 зимников.

До установления прочного ледового покрытия на реках сообщение с большой землей для многих ямальцев возможно только на вертолетах. При этом стоимость одного взрослого билета насамом востребованном направлении между Салехардом и Лабытнанги превышает 1000 рублей.