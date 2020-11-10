Вирусолог МГУ раскрыл, когда коронавирус пойдет на спад

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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, человек в маске, люди в масках, скорая помощь, пенсионеры
Острота всплеска коронавируса будет зависеть от поведения людей и вакцины Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Заболеваемость коронавирусом сможет пойти на спад ближе к лету 2021 года. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Думаю, что к лету будет легче. Сколько будет волн, спадов и всплесков прогнозировать сложно», — сказал Аграновскй. По его словам, острота всплеска будет завесить от применения вакцины, поведения людей и соблюдения противоэпидемических норм.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев заявил, что четвертой волны коронавируса не будет. Он объяснил это тем, что у достаточного числа людей уже появится иммунитет к заболеванию, передает радио Sputnik.

В России создали специальную платформу «Антикорона» для диагностики коронавируса. Искусственный интеллект анализирует рентгеновские снимки, помогает поставить диагноз и сформировать план лечения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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