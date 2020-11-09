09 ноября 2020

Военные врачи нашли проблемы в курганской медицине

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По мнению военных, в руководстве некоторыми больницами есть проблемы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Военные медики заметили проблемы в руководстве некоторыми больницами Курганской области. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» губернатор региона Вадим Шумков.

«[Военные] указывают на недостаточную вовлеченность руководства отдельных больниц в своевременное и правильное лечение пациентов, волокиту по отдельным важным вопросам», — написал Шумков. При этом военные медики отметили хорошее обеспечение госпиталей региона препаратами и оборудованием.

«Разбираемся. Отрабатываем. Абсолютно уверен, что большинство наших коллег в медицине — порядочные и профессиональные люди, которых нужно поддерживать. Особенно сейчас, когда на них свалилась такая нагрузка», — рассказал Шумков. Он объяснил, что совещания с главврачами курганских больниц и поликлиник проводятся регулярно. «Сейчас все должно быть подчинено единой цели — выстраиванию четкой и понятной помощи людям, имеющим проблемы со здоровьем в условиях пандемии новой вирусной инфекции», — добавил губернатор.

Военные медики приехали в Курган на помощь коллегам 29 октября. Они работают в пяти больницах региона.

В октябре курганские медики пожаловались президенту России Владимиру Путину на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и проблемы в здравоохранении в регионе. С 28 октября в область начали приезжать медработники из других регионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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