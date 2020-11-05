В Кургане военные медики начали работу еще в двух больницах

Военные медики работают в пяти больницах региона (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Курганской области военные медики работают в пяти больницах. Специалисты начали принимать пациентов еще в двух больницах Кургана. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

«Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России стали оказывать помощь в лечении пациентов, зараженных коронавирусом, уже в пяти медицинских учреждениях Курганской области», — рассказали в пресс-службе. Представители военных добавили, что раньше медики работали в трех больницах региона.

Военных медиков направили в еще две больницы Кургана. Прием пациентов ведется в едином приемно-сортировочном отделении, что позволяет равномерно распределять нагрузку на лечебные учреждения региона.

В пресс-службе добавили, что военные специалисты регулярно проводят совещания с представителями областного правительства. В медицинских учреждениях отдельная группа военных медиков ведет лекции.

Военные медики приехали в Курган 29 октября. Они работают в четырех больницах Кургана и одном медучреждении Шадринска. Всего в регион должны приехать 32 специалиста Минобороны. Ранее курганские медики пожаловались президенту России Владимиру Путину на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и проблемы в здравоохранении в регионе. С 28 октября в Курганскую область на помощь в борьбе с коронавирусом начали приезжать медработники из других регионов.