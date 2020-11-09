Тюменские чиновники объяснили катастрофический дефицит лекарств

Тюменцам пообещали скорое поступление лекарств от коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Причиной того, что из тюменских аптек пропал целый ряд лекарств, является сбой в системе регистрации препаратов. Об этом сообщает тюменский оперштаб, со ссылкой на главу областного Росздравнадзора.

«Из-за сбоев в системе маркировки и регистрации „Честный знак“ в период повышенного спроса на некоторые препараты их в аптеках не хватало. Запросы в систему обрабатывались очень долго. В ряде регионов этот процесс занимал несколько недель. Поэтому аптеки и оптовые торговые организации не могли продавать лекарства», — заявила руководитель территориального органа Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Елена Левкина.

Проблему должно решить временное упрощение маркировки лекарств. Соответствующее постановление в начале ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Дефицит, в первую очередь, коснулся препаратов для лечения коронавируса и ОРВИ. Сейчас, по словам Левкиной, они начинают вновь появляться в продаже, и «Если задаться целью, то лекарства приобрести можно». Ранее URA.RU писало, что тюменцам приходится скупать лекарства в соседних регионах. В столице области нужных антибиотиков просто нет.