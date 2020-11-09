Тюменцы вынуждены скупать антибиотики в соседних регионах

Жители Тюмени не могут найти антибиотики в местных аптеках Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

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Тюменцы вынуждены скупать антибиотики «Левофлоксацин» и «Амоксиклав» в ХМАО и Курганской области. Об этом URA.RU рассказали местные жители. В тюменских аптеках эти препараты отсутствуют.

«На прошлой неделе я пыталась найти „Левофлоксацин“ в тюменских аптеках, но его попросту нет в наличии. Объехала около десяти аптек. И в каждой мне говорили, что препарата нет ни в продаже, ни на складе. Пришлось звонить родственникам в Нижневартовск, чтобы они у себя купили и отправили посылкой мне, в Тюмень», — пояснила агентству тюменка на условиях анонимности.

Другой житель Тюмени также сообщил, что не смог найти антибиотики в аптеках. «Фармацевты говорят, что препараты стали завозить гораздо реже. А если они появляются в наличии, то их тут же разбирают. Работает „сарафанное радио“. Люди сообщают знакомым, что в такой-то аптеке лекарство появилось. И медикаменты сразу скупают. На выходных съездил в Курган и там без проблем купил антибиотики», — рассказал мужчина.

В справочной службе крупнейшей тюменской аптечной сети «Фармленд» агентству пояснили, что «Левофлоксацин» есть в наличии в одной аптеке, «Амоксиклав» — в трех. В четырех других небольших частных аптеках URA.RU ответили, что антибиотики в продаже отсутствуют. В региональный оперативный штаб направлен письменный запрос.