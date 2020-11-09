В Тюмени умерла самая молодая пациентка с коронавирусом

В Тюменской области жертвами коронавируса становится молодежь Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области ушла из жизни 33-летняя пациентка с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Ранее самой молодой жертве коронавируса было 37 лет.

«Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина, 33 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза», — сообщает оперштаб по Тюменской области. Также сегодня статистику умерших пополнили двое мужчин в возрасте 53 и 57 лет.

За все время пандемии в регионе ушли из жизни 94 пациента с коронавирусом. За сутки прирост заболевших составил 152 человека, за весь период COVID-19 выявили у 14 931 жителя области. На сегодня выздоровели 9 573 человека.