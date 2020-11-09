Мэр Екатеринбурга начал проверку скандального COVID-госпиталя

Мэр заявлял открытие новых помещений больницы на сентябрь Фото: администрация Октябрьского района Екатеринбурга

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поручил проверить действия руководства горбольницы №1, которую возглавляет Дмитрий Айрапетов, считающийся неформальным советником главы города по медицине. Как сообщают источники URA.RU, поводом стал срыв сроков сдачи нового пятиэтажного корпуса ГКБ на улице Декабристов, 27, открытие которого анонсировали на сентябрь 2020-го.

Проблема была поднята на городском штабе по борьбе с коронавирусом, передают инсайдеры. «Глава [города] поинтересовался, почему до сих пор не введены в эксплуатацию новые помещения больницы, на обслуживание которых (в частности, на отопление) уже тратятся деньги, пока власти не знают, где разместить новых пациентов с COVID-19», — передал инсайдер.

По словам другого источника, мэру объяснили, что сдача объекта откладывается на декабрь из-за того, что власти не успевают закупить медицинскую аппаратуру и провести лицензирование. Два участника совещания рассказали URA.RU, что мэр распорядился провести служебную проверку в отношении главврача клиники. Впрочем, третий источник отметил, что мэр лишь попросил «подготовить ему объективную картину происходящего». В пресс-службе мэрии URA.RU предложили обратиться за комментарием к вице-мэру Екатерине Куземке — единственной, кто присутствует на подобных совещаниях от информблока. На момент публикации Куземка не ответила на вопрос корреспондента в мессенджере.

В июле Высокинский заявил, что поставил перед чиновниками цель открыть новые помещения в сентябре. «То есть в этом году поликлиника совершенно точно начнет обслуживание пациентов», — сказал он. Ранее, как писало URA.RU, из ГКБ №1 были уволены двое подчиненных Айрапетова — начмед Владимир Овчинников и заведующий отделением неотложной хирургии Андрей Чернов. По данным агентства, это связано с чередой скандалов, в которые попадала клиника. Сейчас на базе хирургического корпуса больницы оказывается помощь пациентам с коронавирусом.