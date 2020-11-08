В Центральной городской клинической больнице №1 текучка кадров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Центральной городской клинической больнице №1 Екатеринбурга, которую после скандалов с увольнением персонала и вспышки коронавируса посещал глава регионального минздрава Андрей Карлов, новые увольнения. По данным источников URA.RU в медицинских кругах, уволились сразу два ключевых сотрудника

«В ЦГКБ №1 увольняют начмеда Владимира Овчинникова и заведующего отделением неотложной хирургии Андрея Чернова. В неотложной хирургии открывают ковидное отделение», — рассказал инсайдер. Хирургическое отделение обслуживало около 380 тысяч жителей Екатеринбурга.

В региональном штабе по борьбе с коронавирусом подтвердили открытие COVID-отделения на базе неотложной хирургии. В пресс-службах горздрава Екатеринбурга и регионального минздрава кадровые решения комментировать не стали.

Ранее медики ЦГКБ № 1 Екатеринбурга жаловались на текучку кадров из-за конфликтов с руководством. На базе ЦГКБ организуют отделение для помощи больным коронавирусом, врачи опасаются, что напряженная остановка скажется на качестве медпомощи, а также может вызвать новые вспышки COVID-19. О первой вспышке коронавирусной инфекции в больнице №1 Екатеринбурга стало известно в апреле — тогда диагноз подтвердился у 78 врачей и пациентов.