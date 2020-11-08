08 ноября 2020

В скандальном COVID-госпитале Екатеринбурга две громких отставки. Конфликт решал министр

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника №3. Тюмень, коридор больницы
В Центральной городской клинической больнице №1 текучка кадров Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Центральной городской клинической больнице №1 Екатеринбурга, которую после скандалов с увольнением персонала и вспышки коронавируса посещал глава регионального минздрава Андрей Карлов, новые увольнения. По данным источников URA.RU в медицинских кругах, уволились сразу два ключевых сотрудника

«В ЦГКБ №1 увольняют начмеда Владимира Овчинникова и заведующего отделением неотложной хирургии Андрея Чернова. В неотложной хирургии открывают ковидное отделение», — рассказал инсайдер. Хирургическое отделение обслуживало около 380 тысяч жителей Екатеринбурга.

В региональном штабе по борьбе с коронавирусом подтвердили открытие COVID-отделения на базе неотложной хирургии. В пресс-службах горздрава Екатеринбурга и регионального минздрава кадровые решения комментировать не стали.

Ранее медики ЦГКБ № 1 Екатеринбурга жаловались на текучку кадров из-за конфликтов с руководством. На базе ЦГКБ организуют отделение для помощи больным коронавирусом, врачи опасаются, что напряженная остановка скажется на качестве медпомощи, а также может вызвать новые вспышки COVID-19. О первой вспышке коронавирусной инфекции в больнице №1 Екатеринбурга стало известно в апреле — тогда диагноз подтвердился у 78 врачей и пациентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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