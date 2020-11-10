Кремль отреагировал на протесты против мира в Карабахе

Дмитрий Песков заявил, что Кремль не готов давать оценку высказываниям оппозиционных армянских политиков Фото: Андрей Махонин © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прикладывает все усилия для объяснения достигнутых с Азербайджаном договоренностей и нормализации обстановки в стране. Поэтому Кремль не берется давать оценку выступлениям оппозиционно настроенных армянских политиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не хотели бы оценивать высказывания протестующих армянских политиков. Знаем, что премьер-министр Пашинян прикладывает изрядные усилия, чтобы объяснить суть и смысл этих договоренностей. Надеемся, что договоренности будут должным образом восприняты», — рассказал Песков журналистам.

Ранее стало известно, что после подписания мирных договоренностей по Нагорному Карабаху, на улицы вышли сотни недовольных граждан Армении. Они выступили против прекращения военных действий и потребовали отправить Никола Пашиняна в отставку.