Частные клиники Челябинска перестали записывать на КТ

Пройти платное обследование в разумные сроки в Челябинске теперь нереально Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пройти компьютерную томографию в платных клиниках Челябинска в разумные сроки стало практически невозможно, передает корреспондент URA.RU. На фоне пандемии коронавируса запись на КТ остановлена, либо ведется на полтора месяца вперед.

В Челябинске работают три платные клиники, предлагающие услуги компьютерной томографии: медицинский центр «Кармель», «Лотос» и «Энлимед». Принадлежащий последней томограф расположен в городе-спутнике областного центра Копейске.

В «Лотосе» о том, что запись на КТ приостановлена до 20 ноября, сразу информирует дозвонившихся автоответчик. В «Кармеле» запись приостановлена сразу до декабря. «Из-за пандемии коронавируса резко возросло число желающих пройти обследование», — пояснили URA.RU в медцентре. В «Энлимеде» готовы записать на КТ грудной клетки лишь на 25 декабря. Актуальность исследования через 1,5 месяца представляется сомнительной. «Если освободится место в очереди, мы вам перезвоним», — пообещала администратор.

Мощности томографов в государственных больницах практически полностью задействованы для собственных пациентов и жителей, получивших направления от врачей. Как сообщила на брифинге 9 ноября первый вице-губернатор области Ирина Гехт, это сократило срок ожидания КТ с нескольких дней до суток.

Также частные клиники перестали принимать челябинцев с признаками простуды и температурой. Им предлагают вызвать на дом врача или лаборантов, которые возьмут анализы. Как пояснили медики, так они пытаются уберечь от контактов с возможными носителями COVID обычных пациентов.