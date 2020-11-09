Тюменской скорой нужны врачи и фельдшеры, всего более 40 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени в службу скорой помощи требуется более 40 врачей и фельдшеров. Это следует из информации областного департамента занятости. В самой службе скорой помощи потребность в работниках объясняют сложной эпидемиологической обстановкой.

«Бригадный фельдшер скорой медицинской помощи — 23 вакансии. Врач скорой медицинской помощи — 8 вакансий. Сменный фельдшер скорой медицинской помощи — 10 вакансий», — такая потребность в сотрудниках для тюменской ССМП значится в банке регионального департамента труда и занятости населения. Платить специалистам обещают от 25 до 49 тысяч рублей, в зависимости от должности. Для врачей обязательно высшее образование, для остальных позиций подойдет и начальное профессиональное.

В пресс-службе тюменской скорой URA.RU рассказали, что потребность в пополнении штата вызвана пандемией коронавируса. «На сегодня штат укомплектован необходимым количеством специалистов. В связи с осложненной эпидемиологической ситуацией штатное расписание учреждения будет меняться — станет больше сотрудников, ведется резервный подбор специалистов», — пояснили в пресс-службе.

На вопрос о том, связано ли расширение штата с закупкой 13 новых машин скорой помощи, ключи от которых накануне получили тюменские медики, в пресс-службе ответить затруднились.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут врачей в коронавирусные госпитали. Предлагаемые зарплаты достигают 350 тысяч рублей.