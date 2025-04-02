В Тюмени на Туре вскрылся лед. Видео

Ледоход на Туре в Тюмени начался на две недели раньше обычного срока
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Обычной датой начала ледохода в Тюмени синоптики считают 16 апреля
Обычной датой начала ледохода в Тюмени синоптики считают 16 апреля Фото:

На реке Тура в Тюмени вскрылся ледяной покров. Видео с подтверждением прислал в редакцию читатель URA.RU.

«Удивительно рано. Начало апреля, а лед уже вскрылся, необычно видеть такое раннее начало освобождения реки из-под льда», — прокомментировал читатель присланное видео.

Съемка зафиксировала крупные разрозненные куски льда в районе тюменской набережной. Ранее сообщалось, что обычной датой вскрытия и начала ледохода на Туре синоптики считают 16 апреля.

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На реке Тура в Тюмени вскрылся ледяной покров. Видео с подтверждением прислал в редакцию читатель URA.RU. «Удивительно рано. Начало апреля, а лед уже вскрылся, необычно видеть такое раннее начало освобождения реки из-под льда», — прокомментировал читатель присланное видео. Съемка зафиксировала крупные разрозненные куски льда в районе тюменской набережной. Ранее сообщалось, что обычной датой вскрытия и начала ледохода на Туре синоптики считают 16 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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