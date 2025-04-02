Обычной датой начала ледохода в Тюмени синоптики считают 16 апреля
На реке Тура в Тюмени вскрылся ледяной покров. Видео с подтверждением прислал в редакцию читатель URA.RU.
«Удивительно рано. Начало апреля, а лед уже вскрылся, необычно видеть такое раннее начало освобождения реки из-под льда», — прокомментировал читатель присланное видео.
Съемка зафиксировала крупные разрозненные куски льда в районе тюменской набережной. Ранее сообщалось, что обычной датой вскрытия и начала ледохода на Туре синоптики считают 16 апреля.
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