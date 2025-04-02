За два дня, 7 и 8 апреля, в Тюмени выпадет месячная норма осадков. Об этом предупреждает сайт метеорологического ресурса Gismeteo.
«В течение дня 7 апреля в Тюмени выпадет 16,6 миллиметров осадков. Дождь продолжится и 8 апреля, к середине дня совокупное количество осадков достигнет 22 миллиметров», — предупреждает сайт.
Синоптики отмечают, что по данным многолетних наблюдений месячная норма осадков в Тюмени в апреле составляет около 24 миллиметров. Отмечается, что осадки начнутся еще раньше — в четверг, 3 апреля, выпадет около 8 миллиметров дождя. Всего же за следующие 10 дней Тюмень затопит двойной месячной нормой воды.
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