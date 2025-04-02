Тюменцев предупредили об опасном загрязнении воздуха

В тюменском воздухе содержание микрочастиц превысило норму в 2,5 раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Медики рекомендуют ограничить нагрузки и носить защитные маски
Медики рекомендуют ограничить нагрузки и носить защитные маски Фото:

В Тюмени зафиксировано опасное превышение микрочастиц в воздухе. Показатель в 2,5 раза превышает установленные Всемирной организацией здравоохранения нормы, сообщает ресурс IQAir.

«Показатель PM2.5. Содержание мелких частиц в воздухе. Показатель на уровне 13,4 микрограмма на кубический метр, превышение нормы в 2,5 раза», — сообщает ресурс.

Приводимые рекомендации уточняют: в период повышенного загрязнения следует держать окна закрытыми и запустить очиститель воздуха. А при выходе на улицу рекомендуется надевать гигиеническую маску и ограничить физические нагрузки.

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В Тюмени зафиксировано опасное превышение микрочастиц в воздухе. Показатель в 2,5 раза превышает установленные Всемирной организацией здравоохранения нормы, сообщает ресурс IQAir. «Показатель PM2.5. Содержание мелких частиц в воздухе. Показатель на уровне 13,4 микрограмма на кубический метр, превышение нормы в 2,5 раза», — сообщает ресурс. Приводимые рекомендации уточняют: в период повышенного загрязнения следует держать окна закрытыми и запустить очиститель воздуха. А при выходе на улицу рекомендуется надевать гигиеническую маску и ограничить физические нагрузки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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