Тюменцев предупредили об опасном загрязнении воздуха

В Тюмени зафиксировано опасное превышение микрочастиц в воздухе. Показатель в 2,5 раза превышает установленные Всемирной организацией здравоохранения нормы, сообщает ресурс IQAir.
«Показатель PM2.5. Содержание мелких частиц в воздухе. Показатель на уровне 13,4 микрограмма на кубический метр, превышение нормы в 2,5 раза», — сообщает ресурс.
Приводимые рекомендации уточняют: в период повышенного загрязнения следует держать окна закрытыми и запустить очиститель воздуха. А при выходе на улицу рекомендуется надевать гигиеническую маску и ограничить физические нагрузки.
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