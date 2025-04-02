В Тюмени появятся станции для пересадки между городским и пригородным транспортом

В Тюмени построят десять транспортно-пересадочных узлов, которые позволят горожанам пересаживаться с городского транспорта на пригородный. Точные сроки появления объектов неизвестны, но их размещение запланировано на 2030-2040 годы. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.
«Программой предлагается строительство транспортно-пересадочных узлов в количестве десяти единиц в период 2030-2040 годов. Данные автостанции предлагается совместить с конечными пунктами пассажирского транспорта общего пользования. Точные сроки реализации вышеуказанных мероприятий определяются, исходя из условий финансирования дорожного хозяйства Тюмени», — заявили в мэрии.
Подобные узлы представляют собой здания, предназначенные для удобной пересадки между разными видами транспорта или между транспортом одного вида, но разных направлений. В Тюмени такие станции появятся в:
- северо-восточной части по Тимофея Чаркова;
- в восточной части вблизи примыкания Старого Тобольского тракта к Ялуторовскому;
- в южной части пересечения Московского тракта с Закалужской;
- в западной части в районе аэропорта «Рощино».
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