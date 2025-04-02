В Тюмени появятся станции для пересадки между городским и пригородным транспортом

В Тюмени к 2040-му году построят десять транспортно-пересадочных узлов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Узлы предназначены для удобной пересадки между разными видами транспорта или между транспортом одного вида
Узлы предназначены для удобной пересадки между разными видами транспорта или между транспортом одного вида Фото:

В Тюмени построят десять транспортно-пересадочных узлов, которые позволят горожанам пересаживаться с городского транспорта на пригородный. Точные сроки появления объектов неизвестны, но их размещение запланировано на 2030-2040 годы. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.

«Программой предлагается строительство транспортно-пересадочных узлов в количестве десяти единиц в период 2030-2040 годов. Данные автостанции предлагается совместить с конечными пунктами пассажирского транспорта общего пользования. Точные сроки реализации вышеуказанных мероприятий определяются, исходя из условий финансирования дорожного хозяйства Тюмени», — заявили в мэрии.

Подобные узлы представляют собой здания, предназначенные для удобной пересадки между разными видами транспорта или между транспортом одного вида, но разных направлений. В Тюмени такие станции появятся в:

  • северо-восточной части по Тимофея Чаркова;
  • в восточной части вблизи примыкания Старого Тобольского тракта к Ялуторовскому;
  • в южной части пересечения Московского тракта с Закалужской;
  • в западной части в районе аэропорта «Рощино».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени построят десять транспортно-пересадочных узлов, которые позволят горожанам пересаживаться с городского транспорта на пригородный. Точные сроки появления объектов неизвестны, но их размещение запланировано на 2030-2040 годы. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. «Программой предлагается строительство транспортно-пересадочных узлов в количестве десяти единиц в период 2030-2040 годов. Данные автостанции предлагается совместить с конечными пунктами пассажирского транспорта общего пользования. Точные сроки реализации вышеуказанных мероприятий определяются, исходя из условий финансирования дорожного хозяйства Тюмени», — заявили в мэрии. Подобные узлы представляют собой здания, предназначенные для удобной пересадки между разными видами транспорта или между транспортом одного вида, но разных направлений. В Тюмени такие станции появятся в:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...