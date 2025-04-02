В Казанском районе ответили на массовые иски «Россети Тюмень» к властям

Иски «Россети Тюмень» (входит в ПАО «Россети») по поводу передачи электросетевых активов в Казанском районе Тюменской области не могут быть удовлетворены. Причина — закон: те объекты, на которые претендует предприятие, ранее уже были переданы в долгосрочную аренду другой компании. Такой позицией поделился с URA.RU источник в администрации Казанского муниципального района.
«Мы не считаем, что требования „Россети Тюмень“ могут быть удовлетворены каким-либо образом. В случае с сетевыми объектами в Казанском муниципальном районе речь идет не о чьих-то притязаниях или хотелках, а о правовой основе: объекты уже сданы в долгосрочную аренду другой компании. Никаких оснований разрывать договоры аренды сейчас у администрации нет. Дело не в наших предпочтениях, не в защите чьих-то интересов, а в законе, в силе договора, который не может быть по чьему-то желанию просто пущен на макулатуру», — рассказал инсайдер.
В Арбитражном суде Тюменской области рассматриваются также иски федеральной компании к органам местного самоуправления Тобольска, Заводоуковского городского округа, Исетского, Сорокинского и Абатского муниципальных районов. Требования предприятия основаны на принятых осенью 2024 года поправках в ФЗ «Об электроэнергетике». Они предполагали, что с 1 января 2025 года компаниям, имеющим статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО), безвозмездно передадут электросетевые активы, находящиеся в собственности муниципалитетов. Но позже в закон были внесены дополнительные поправки, которые поменяли ситуацию.
URA.RU направило запрос «Россети Тюмень». Ответа на момент публикации материала получено не было.
Ранее в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области сказали, что требования «Россети Тюмень» противоречат закону. Подобные иски компании также рассматриваются в суде в отношении муниципалитетов ХМАО и ЯНАО.
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