Ритуальный флорист и актер квестов: найдены самые странные вакансии Тюмени

В Тюмени открыты вакансии ритуального флориста, актера квестов и скаута
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Тюменцам предлагают оформлять похоронные венки и парковать самокаты
Тюменцам предлагают оформлять похоронные венки и парковать самокаты Фото:

В Тюмени на 2 апреля открыто 12,8 тысяч вакансий. Такие данные приводит сайт рекрутингового агентства hh.ru. 

Аналитики агентства изучили предлагаемую тюменцам работу и выбрали самые необычные предложения. Подробнее — в материале URA.RU.

Ритуальный флорист

Одна из ритуальных компаний города предлагает работу для флориста. Ему придется заниматься оформлением венков, композиций и флористическим сопровождением траурных церемоний. За такую работу предлагают платить от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Претендент должен разбираться в цветах и знать, как их можно сочетать.

Актер квестов

Студия по проведению квестов ищеть актера, который будет взаимодействовать с посетителями. Платить обещают от 20 до 30 тысяч рбулей на руки, при этом опыта не требуется. Основные требования к соискателю — интерес к квестам и готовность приступить к работе сразу.

Парковщик самокатов

Эту работу в сервисе аренды называют «скаут». Она предполагает сбор самокатов, оставленных вне парковок и возврат их на указанные точки. Оплата почасовая, каждый час будет стоить 300 рублей. Соискатель должен сам быть уверенным пользователем самокатов. Так же требуется готовность отрабатывать смены по 10-12 часов. Работать предлагают по схеме самозанятости.

Ранее стало известно, что самой дефицитной профессией в Тюмени стал дворник. С начала года открыто 48 таких вакансий.

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В Тюмени на 2 апреля открыто 12,8 тысяч вакансий. Такие данные приводит сайт рекрутингового агентства hh.ru.  Аналитики агентства изучили предлагаемую тюменцам работу и выбрали самые необычные предложения. Подробнее — в материале URA.RU. Ритуальный флорист Одна из ритуальных компаний города предлагает работу для флориста. Ему придется заниматься оформлением венков, композиций и флористическим сопровождением траурных церемоний. За такую работу предлагают платить от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Претендент должен разбираться в цветах и знать, как их можно сочетать. Актер квестов Студия по проведению квестов ищеть актера, который будет взаимодействовать с посетителями. Платить обещают от 20 до 30 тысяч рбулей на руки, при этом опыта не требуется. Основные требования к соискателю — интерес к квестам и готовность приступить к работе сразу. Парковщик самокатов Эту работу в сервисе аренды называют «скаут». Она предполагает сбор самокатов, оставленных вне парковок и возврат их на указанные точки. Оплата почасовая, каждый час будет стоить 300 рублей. Соискатель должен сам быть уверенным пользователем самокатов. Так же требуется готовность отрабатывать смены по 10-12 часов. Работать предлагают по схеме самозанятости. Ранее стало известно, что самой дефицитной профессией в Тюмени стал дворник. С начала года открыто 48 таких вакансий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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