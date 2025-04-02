Ритуальный флорист и актер квестов: найдены самые странные вакансии Тюмени

В Тюмени на 2 апреля открыто 12,8 тысяч вакансий. Такие данные приводит сайт рекрутингового агентства hh.ru.
Аналитики агентства изучили предлагаемую тюменцам работу и выбрали самые необычные предложения. Подробнее — в материале URA.RU.
Ритуальный флорист
Одна из ритуальных компаний города предлагает работу для флориста. Ему придется заниматься оформлением венков, композиций и флористическим сопровождением траурных церемоний. За такую работу предлагают платить от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Претендент должен разбираться в цветах и знать, как их можно сочетать.
Актер квестов
Студия по проведению квестов ищеть актера, который будет взаимодействовать с посетителями. Платить обещают от 20 до 30 тысяч рбулей на руки, при этом опыта не требуется. Основные требования к соискателю — интерес к квестам и готовность приступить к работе сразу.
Парковщик самокатов
Эту работу в сервисе аренды называют «скаут». Она предполагает сбор самокатов, оставленных вне парковок и возврат их на указанные точки. Оплата почасовая, каждый час будет стоить 300 рублей. Соискатель должен сам быть уверенным пользователем самокатов. Так же требуется готовность отрабатывать смены по 10-12 часов. Работать предлагают по схеме самозанятости.
Ранее стало известно, что самой дефицитной профессией в Тюмени стал дворник. С начала года открыто 48 таких вакансий.
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