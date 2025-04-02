Когда в Тюмени отключат отопление

В Тюмени отопление планируют отключить не ранее 29 апреля
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Отопительный сезон может закончиться в промежутке с 29 апреля по 1 мая
Отопительный сезон может закончиться в промежутке с 29 апреля по 1 мая Фото:

В Тюмени отопление могут отключить 29-30 апреля. Как указано на сайте метеосервиса Gismeteo, к указанной дате будет выполнено главное условие для окончания отопительного сезона — среднесуточная температура воздуха продержится на протяжении пяти дней выше +8 градусов. 

По данным синоптиков, с 24 апреля среднесуточная температура составит +10 градусов. Долгосрочный прогноз указывает, что температура понижаться ниже этого значения в первую неделю мая не будет. Поэтому отопительный сезон может закончиться в промежутке с 29 апреля по 1 мая. 

Годом ранее отопление в домах отключили 8 мая. В 2023 году сезон завершился 3 мая.

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В Тюмени отопление могут отключить 29-30 апреля. Как указано на сайте метеосервиса Gismeteo, к указанной дате будет выполнено главное условие для окончания отопительного сезона — среднесуточная температура воздуха продержится на протяжении пяти дней выше +8 градусов.  По данным синоптиков, с 24 апреля среднесуточная температура составит +10 градусов. Долгосрочный прогноз указывает, что температура понижаться ниже этого значения в первую неделю мая не будет. Поэтому отопительный сезон может закончиться в промежутке с 29 апреля по 1 мая.  Годом ранее отопление в домах отключили 8 мая. В 2023 году сезон завершился 3 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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