Когда в Тюмени отключат отопление

В Тюмени отопление могут отключить 29-30 апреля. Как указано на сайте метеосервиса Gismeteo, к указанной дате будет выполнено главное условие для окончания отопительного сезона — среднесуточная температура воздуха продержится на протяжении пяти дней выше +8 градусов.
По данным синоптиков, с 24 апреля среднесуточная температура составит +10 градусов. Долгосрочный прогноз указывает, что температура понижаться ниже этого значения в первую неделю мая не будет. Поэтому отопительный сезон может закончиться в промежутке с 29 апреля по 1 мая.
Годом ранее отопление в домах отключили 8 мая. В 2023 году сезон завершился 3 мая.
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