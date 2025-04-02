Подрядчик раскрыл детали строительства новой развязки в Тюмени. Фото

Развязка на Червишевском тракте в Тюмени свяжет три ключевые трассы
© Служба новостей «URA.RU»
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Развязку планируют достроить к концу 2025 года
Развязку планируют достроить к концу 2025 года Фото:

Новая развязка, которую в настоящее время возводят на Червишевском тракте, свяжет обход Деревни Ожогино, обход Комарово и выход на Московский тракт через улицу Фармана Салманова. Подробностями в telegram-канале поделилось главное управление строительства региона.

«Подрядчик возведёт 7 съездов, разворотную петлю и путепровод. Пролётные строения над автомобильной дорогой Р-254 „Иртыш“ были возведены ранее», — говорится в сообщении.

Сейчас подрядчик работает над созданием земляной насыпи и переносом сетей коммуникаций. Перенести предстоит сети газоснабжения, электроснабжения и связи. Отмечается, что строительство развязки завершат к концу 2025 года.

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Новая развязка, которую в настоящее время возводят на Червишевском тракте, свяжет обход Деревни Ожогино, обход Комарово и выход на Московский тракт через улицу Фармана Салманова. Подробностями в telegram-канале поделилось главное управление строительства региона. «Подрядчик возведёт 7 съездов, разворотную петлю и путепровод. Пролётные строения над автомобильной дорогой Р-254 „Иртыш“ были возведены ранее», — говорится в сообщении. Сейчас подрядчик работает над созданием земляной насыпи и переносом сетей коммуникаций. Перенести предстоит сети газоснабжения, электроснабжения и связи. Отмечается, что строительство развязки завершат к концу 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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