В центре Тюмени водители стоят в многокилометровой пробке. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за коммунальной аварии на Профсоюзной движение почти парализовано
Из-за коммунальной аварии на Профсоюзной движение почти парализовано Фото:

На улице Профсоюзной в Тюмени сохраняется напряженная дорожная ситуация. Здесь из-за частичного перекрытия проезжей части образовалась пробка длиной в 2,5 километра. Подробности — в фоторепортаже URA.RU.

Движение на Профсоюзной парализовано с вечера 1 апреля: и без того загруженная машинами улица стала практически непроходимой
Движение на Профсоюзной парализовано с вечера 1 апреля: и без того загруженная машинами улица стала практически непроходимой
Фото:
Из-за пробки на Профсоюзной движение затруднено и на перпендикулярных улицах - автомобили скапливаются на перекрестках
Из-за пробки на Профсоюзной движение затруднено и на перпендикулярных улицах - автомобили скапливаются на перекрестках
Фото:
«Бутылочное горлышко» находится в районе дома №90 по Профсоюзной - именно здесь движение частично перекрыто
«Бутылочное горлышко» находится в районе дома №90 по Профсоюзной - именно здесь движение частично перекрыто
Фото:
За перекрытием скрывается причина пробки - провал в асфальте, который образовался из-за аварии на коллекторе
За перекрытием скрывается причина пробки - провал в асфальте, который образовался из-за аварии на коллекторе
Фото:
Из-за перекрытия плотность потока авто достигла пика - проезжать поврежденный участок дороги приходится по одной полосе
Из-за перекрытия плотность потока авто достигла пика - проезжать поврежденный участок дороги приходится по одной полосе
Фото:
Пробка тянется от улицы 50 лет Октября до моста «Стрела» практически без перерывов. Сроков, когда затор рассосется, не называют
Пробка тянется от улицы 50 лет Октября до моста «Стрела» практически без перерывов. Сроков, когда затор рассосется, не называют
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На улице Профсоюзной в Тюмени сохраняется напряженная дорожная ситуация. Здесь из-за частичного перекрытия проезжей части образовалась пробка длиной в 2,5 километра. Подробности — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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