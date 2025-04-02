Из-за коммунальной аварии на Профсоюзной движение почти парализовано
На улице Профсоюзной в Тюмени сохраняется напряженная дорожная ситуация. Здесь из-за частичного перекрытия проезжей части образовалась пробка длиной в 2,5 километра. Подробности — в фоторепортаже URA.RU.
Движение на Профсоюзной парализовано с вечера 1 апреля: и без того загруженная машинами улица стала практически непроходимой
Из-за пробки на Профсоюзной движение затруднено и на перпендикулярных улицах - автомобили скапливаются на перекрестках
«Бутылочное горлышко» находится в районе дома №90 по Профсоюзной - именно здесь движение частично перекрыто
За перекрытием скрывается причина пробки - провал в асфальте, который образовался из-за аварии на коллекторе
Из-за перекрытия плотность потока авто достигла пика - проезжать поврежденный участок дороги приходится по одной полосе
Пробка тянется от улицы 50 лет Октября до моста «Стрела» практически без перерывов. Сроков, когда затор рассосется, не называют
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