Найдено новое средство, помогающее вылечить коронавирус

Мелатонин показал хороший эффект в испытаниях ученых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новым средством, которое может оказать положительный эффект при лечении коронавирусной инфекции, назван мелатонин. Это гормон, который ускоряет процесс погружения в сон, а также расслабление. Такая гипотеза была получена после исследований американских ученых из Кливлендской клиники.

«Крупномасштабные исследования и контролируемые испытания имеют решающее значение для подтверждения клинической пользы мелатонина для пациентов с COVID-19. Но мы воодушевлены результатами, изложенными в этом исследовании, и возможностью их дальнейшего изучения», — отмечает доктор философии, помощник персонала Института геномной медицины Кливлендской клиники и ведущий автор этого исследования Фейксионг Ченг.

РИА «Новости» сообщает, что прием мелатонина на 30% увеличивает шансы на выздоровление. Среди афроамериканцев этот показатель увеличивался с 30 до 52%.

Ранее были названы еще два эффективных продукта против COVID-19 — мед и тмин. Прием одного грамма меда и 80 миллиграммов черного тмина на 1 кг массы тела больного облегчает течение коронавирусной инфекции и сокращает срок болезни на 4 дня. Такую информацию сообщает «Национальная служба новостей».