УК обещает убрать мусор на этой неделе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Чайковском (Пермский край) под окнами жилых домов образовалась стихийная свалка. Информация опубликована в паблике «Подслушано Чайковский» в соцсети ВКонтакте. Мусор вынуждено оставила управляющая компания «КИТ», которая чистила от хлама подвалы домов, расположенных по улицам Вокзальной и Кабалевского. В УК жителям пояснили, что мусор везти некуда, поскольку полигон, который принимает ТБО, закрыт.

«К сожалению, по известным причинам (проблемы с Чайковским полигоном твердых бытовых отходов) пока не получается вывезти мусор, даже несмотря на то что мы готовы гарантировать для МУП „САХ“ („Спецавтохозяйство“ — прим.ред.) оплату этих услуг», — отметили в УК «КИТ». Организация также призвала жителей не жаловаться в различные надзорные органы и не «терроризировать совет микрорайона и администрацию города, а потерпеть». Проблема с мусором, по словам представителей УК, должна разрешиться на этой неделе.

В комментариях к записи администрация Чайковского городского округа признала проблему. По информации мэрии, городской бюджет понес дополнительные расходы из-за закрытия полигона ТБО, поэтому чиновники не смогли организовать контейнерную площадку для жильцов.

«В связи с закрытием полигона ТБО по решению прокуратуры и увеличением расходов на транспортирование отходов на перегрузочную площадку, финансовой возможности оборудовать новое место для контейнерной площадки нет. При наличии финансирования будет рассмотрена возможность оборудования новой контейнерной площадки в 2021 году», — указали представители горадминистрации.

В пресс-службе администрации Чайковского корреспонденту URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. Агентство направило запросы в мэрию города, а также региональному «мусорному» оператору — ПКГУП «Теплоэнерго». На момент опубликования материала ответы не поступили. Ранее стало известно, что на мусорный полигон в Чайковском продолжали свозить отходы, несмотря на решение суда, который запретил его использование.

Мусор свален у жилых домов Фото: ООО УК «КИТ», ВКонтакте

Администрация города заявила, что не может обеспечить жильцов мусорными контейнерами Фото: ООО УК «КИТ», ВКонтакте