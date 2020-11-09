09 ноября 2020
08 ноября 2020

В Чайковском свалка появилась под окнами жилых домов. У мэрии нет денег на мусорные контейнеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение инициативными гражданами мусоросортировочного завода. Тюмень, мусор, помойка, мусорные баки, елки выбросили, тбо, гора, сортировка мусора, хлам, грязь, куча, мусорки, помойка, тэо, отбросы
УК обещает убрать мусор на этой неделе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Чайковском (Пермский край) под окнами жилых домов образовалась стихийная свалка. Информация опубликована в паблике «Подслушано Чайковский» в соцсети ВКонтакте. Мусор вынуждено оставила управляющая компания «КИТ», которая чистила от хлама подвалы домов, расположенных по улицам Вокзальной и Кабалевского. В УК жителям пояснили, что мусор везти некуда, поскольку полигон, который принимает ТБО, закрыт.

«К сожалению, по известным причинам (проблемы с Чайковским полигоном твердых бытовых отходов) пока не получается вывезти мусор, даже несмотря на то что мы готовы гарантировать для МУП „САХ“ („Спецавтохозяйство“ — прим.ред.) оплату этих услуг», — отметили в УК «КИТ». Организация также призвала жителей не жаловаться в различные надзорные органы и не «терроризировать совет микрорайона и администрацию города, а потерпеть». Проблема с мусором, по словам представителей УК, должна разрешиться на этой неделе.

В комментариях к записи администрация Чайковского городского округа признала проблему. По информации мэрии, городской бюджет понес дополнительные расходы из-за закрытия полигона ТБО, поэтому чиновники не смогли организовать контейнерную площадку для жильцов.

«В связи с закрытием полигона ТБО по решению прокуратуры и увеличением расходов на транспортирование отходов на перегрузочную площадку, финансовой возможности оборудовать новое место для контейнерной площадки нет. При наличии финансирования будет рассмотрена возможность оборудования новой контейнерной площадки в 2021 году», — указали представители горадминистрации.

В пресс-службе администрации Чайковского корреспонденту URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. Агентство направило запросы в мэрию города, а также региональному «мусорному» оператору — ПКГУП «Теплоэнерго». На момент опубликования материала ответы не поступили. Ранее стало известно, что на мусорный полигон в Чайковском продолжали свозить отходы, несмотря на решение суда, который запретил его использование.

Мусор свален у жилых домов
Фото: ООО УК «КИТ», ВКонтакте
Администрация города заявила, что не может обеспечить жильцов мусорными контейнерами
Фото: ООО УК «КИТ», ВКонтакте

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