Курганским школьникам приходится заниматься футболом и волейболом дома Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Родители из Кургана рассказали, что сомневаются в эффективности дистанционных тренировок, но они им кажутся забавными. Об этом они написали в соцсетях.

«Мы футболом занимаемся дома. Мне кажется, скоро вся мебель „полетит на мусорку“ и двери. Хоть бы спортивные секции поскорее открылись», — рассказала в соцсети «ВКонтакте» пользовательница Ольга Аверина. Другие пользователи предложили ее сыну выйти тренироваться на улицу, но она считает, что отпускать сына в грязь и лед — не лучшая идея.

«Вы бы видели тренировки по волейболу в дистанционном режиме, мы с дочерью ухахатываемся, пока их снимаем. Смысла от них, конечно, никакого, но весело», — добавила там же пользовательница Елена Воложанина. На момент написания новости, ее комментарий поддержали 17 человек.

Пользовательница Наталья Потоцкая в той же соцсети написала, что, по ее мнению, на дистанционном обучении допустимо заниматься танцами и гимнастикой, но не боевыми искусствами. Однако есть пользователи, которых такой формат обучения устраивает. «У нас также в том году было. Кто имел возможность, тот тренировался дома. Если не можете освоить приемы или нет желания, никто вас насильно не заставит», — объяснила пользовательница Елена Парыгина.

Ранее жительница Кургана рассказала URA.RU, что ее ребенку на родителях предлагают отрабатывать приемы самбо. Она объяснила, что ей непросто переносить такую нагрузку. Однако нашлись родители других детей из той же секции. Они не против таких методов обучения.

Фото: «Инцидент Курган», соцсеть «ВКонтакте»

Фото: «Инцидент Курган», соцсеть «ВКонтакте»

Фото: «О, Курган», соцсеть «ВКонтакте»

Фото: «Инцидент Курган», соцсеть «ВКонтакте»