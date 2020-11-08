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В Кургане детей просят отрабатывать приемы самбо на родителях

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок полномочного представителя президента по самбо. Тюмень, прием, самбо
Детям приходится отрабатывать дома болевые приемы самбо из-за дистанционного обучения (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Воспитанники секции самбо Дворца детского (юношеского) творчества Кургана занимаются в дистанционном режиме. Из-за нового формата обучения, детям дома приходится отрабатывать болевые приемы на родителях. Об этом URA.RU рассказала мама одного из воспитанников Ирина Каландия.

«Мы ходим в кружок самбо, тренер высылает видео с болевыми приемами, я должна это ребенку продемонстрировать и выслать видеоотчет», — сообщила Ирина. Она объяснила URA.RU, что ей 44 года, а сын должен отрабатывать на ней болевые приемы.

Женщина отдала сына в секцию самбо для начинающих. Она считает странным, что сейчас ей все самой приходится объяснять сыну. Тренер предлагает детям отрабатывать приемы «Болевой замок», «Узел», «Скруточку» и «Переход на руку». По словам женщины, в секции занимаются более 20 детей. Она добавила, что объединение перешло на дистанционный формат с середины октября.

«Во Дворце детского (юношеского) творчества со 2 по 15 ноября 2020 образовательный процесс осуществляется в удаленном режиме с применением дистанционных образовательных технологий», — указано на сайте организации. Помимо секции самбо, на дистанционное обучение перевели, например, объединения рукопашного боя и пожарно-прикладного спорта.

Школьники Курганской области со 2 ноября учатся в дистанционном формате. Это связано с ухудшением коронавирусной обстановки в регионе. Не все родители довольны таким форматом обучения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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