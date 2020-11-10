Дмитрий Ионин восстанавливается поле лечения коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин намерен добиваться принятия единой схемы лечения от коронавируса и отмены применения препарата «Плакневил». Депутат на себе испытал негативное действие лекарства, рассказал он URA.RU.

Противомалярийный препарат «Плакневил» Дмитрий Ионин принимал во время лечения от коронавируса. После этого, по его словам, анализы показали негативные изменения в составе крови. При этом Ионин подчеркнул, что препарат продолжают применять для лечения коронавируса в Свердловской области. Вопрос об этом он планировал поднять во время совещания в Госдуме, однако сделать это не удалось. «Мероприятие было формально проведено, буду пытаться встретиться с руководством Минздрава и Роспотребнадзора на эту тему», — отметил он.

Депутат считает, что необходимо унифицировать схему лечения коронавируса. По его мнению, сейчас лечение назначается хаотично. «Кому-то говорят, ничего страшного, все так пройдет. Сегодня люди жаловались из обсерватора — санатория „Луч“. У них есть рекомендации по лечению, там им говорят — все равно этих препаратов нет, кушайте отдыхайте», — привел он пример из своей практики.